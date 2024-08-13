Сурина Афимья Вавиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСурина Афимья Вавиловна

Сурина Афимья Вавиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурин Поликарп

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Сурин Пётр Поликарпович

Отец ребёнка: Сурин Поликарп

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Сурина Ирина (Арина) Поликарповна

Отец ребёнка: Сурин Поликарп

Белоомут, Луховицы, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.