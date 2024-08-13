Сурина Афимья Вавиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сурин Поликарп
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Сурин Поликарп
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Сурина Ирина (Арина) Поликарповна
Отец ребёнка: Сурин Поликарп
Смерть
Неизвестно