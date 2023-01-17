Климов Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Климов Михаил
Мать: Климова Варвара
Рождение ребёнка
05.08.1947
Дочь: Квасова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Климова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
После 1947
Сын: Климов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Климова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
После 1950
Мать ребёнка: Климова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
После 1950
Дочь: Климова Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Климова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
После 1952
Сын: Климов Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Климова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно
Пальцо, Брянский муниципальный район, Брянская область