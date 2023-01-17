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Климов Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Климов Михаил

Мать: Климова Варвара

Рождение ребёнка
05.08.1947

Дочь: Квасова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Климова Мария Васильевна

Ольховка, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
После 1947

Сын: Климов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Климова Мария Васильевна

Ольховка, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
После 1950

Сын: Климов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Климова Мария Васильевна

Ольховка, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
После 1950

Дочь: Климова Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Климова Мария Васильевна

Ольховка, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
После 1952

Сын: Климов Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Климова Мария Васильевна

Ольховка, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
Пальцо, Брянский муниципальный район, Брянская область
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