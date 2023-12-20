Штоль Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1979
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1979
Отец: Штоль Владимир Павлович
Мать: Штоль Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.10.2003
Дочь: Штоль Анастасия Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.03.2012
Дочь: Штоль Виктория Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности