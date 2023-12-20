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Штоль Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1979

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1979

Отец: Штоль Владимир Павлович

Мать: Штоль Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.10.2003

Дочь: Штоль Анастасия Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.03.2012

Дочь: Штоль Виктория Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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