(Башкирева) Мария Онисимовна
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Фомицыно
Дата рождения16.09.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1907 ст.
Родители: мещанин деревни Фомицыно Онисим Михайлов Башкирев и законная жена его Ирина Трифонова, оба православного вероисповедания (ОГКУ ГАКО 56-25-269-56об-57)
Крещение
17.09.1907 ст.
Крещение в Преображенской церкви села Шартаново Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: дети родивших Дмитрий и Анастасия Онисимовы (ОГКУ ГАКО 56-25-269-56об-57)
Восприемник
16.12.1918
Крещение в Преображенской церкви села Шартаново Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Имя ребенка: Валентина Родители: Судайской волости деревни Фомицыно Онисим Михайлов Башкирев и ... Показать все
Восприемник
22.12.2013 ст.
Крещение в Преображенской церкви села Шартаново Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Имя ребенка: Татиана Родители: Судайской волости деревни Фомицыно мещанин Онисим Михайлов Башки... Показать все
Смерть
Неизвестно