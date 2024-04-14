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(Башкирева) Мария Онисимовна

Место рождения

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Фомицыно

Дата рождения

16.09.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1907 ст.

Отец: Башкирев Онисим Михайлович

Мать: Башкирева Ирина Трифонова

Родители: мещанин деревни Фомицыно Онисим Михайлов Башкирев и законная жена его Ирина Трифонова, оба православного вероисповедания (ОГКУ ГАКО 56-25-269-56об-57)
Крещение
17.09.1907 ст.
Крещение в Преображенской церкви села Шартаново Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: дети родивших Дмитрий и Анастасия Онисимовы (ОГКУ ГАКО 56-25-269-56об-57)
Восприемник
16.12.1918
Крещение в Преображенской церкви села Шартаново Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Имя ребенка: Валентина Родители: Судайской волости деревни Фомицыно Онисим Михайлов Башкирев и ... Показать все
Восприемник
22.12.2013 ст.
Крещение в Преображенской церкви села Шартаново Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Имя ребенка: Татиана Родители: Судайской волости деревни Фомицыно мещанин Онисим Михайлов Башки... Показать все
Смерть
Неизвестно

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