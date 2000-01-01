Цешковская Христина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цешковская Христина Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Мацкевич Елисавета Михайлова

Отец ребёнка: Цешковский Михаил

Рождение ребёнка
1783

Сын: Цешковский Гурей Михайлов

Отец ребёнка: Цешковский Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цешковский Михаил

Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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