Смидович Викентий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смидович Викентий Игнатьевич

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Место рождения

Каменец-Подольский, Польша

Дата рождения

15.09.1834

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменец-Подольский, Польша
Место жительства
С 1860
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
По 1860
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Теплое, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1894
Тула, город Тула, Тульская область
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