Смидович Викентий Игнатьевич
Место рожденияКаменец-Подольский, Польша
Дата рождения15.09.1834
Дата смерти1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Каменец-Подольский, Польша
Место жительства
С 1860
Место жительства
По 1860
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Теплое, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1894