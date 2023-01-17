Бровкина (Макарова) Екатерина Анатольевна
Место рождения
Дата рождения12.04.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1981
Отец: Макаров Анатолий
Рождение ребёнка
25.06.2009
Дочь: Полина Андреевна
Отец ребёнка: Бровкин Андрей
Рождение ребёнка
28.12.2010
Дочь: Марина Андреевна
Отец ребёнка: Бровкин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бровкин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бровкин Андрей