Кульжубар Кинжиняева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульжубар Кинжиняева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Фатима Мухаметаминова

Отец ребёнка: Мухаметамин Мухаметшарипов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухамедьяр Мухаметаминов

Отец ребёнка: Мухаметамин Мухаметшарипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметамин Мухаметшарипов

Смерть
Неизвестно
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