Кульжубар Кинжиняева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Фатима Мухаметаминова
Отец ребёнка: Мухаметамин Мухаметшарипов
Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мухаметамин Мухаметшарипов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно