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Сычугов Алексей Нефодиевич

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Место рождения

Понькино, Шадринский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

30.03.1938

Дата смерти

31.12.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1938

Отец: Сычугов Нефодий

Мать: Обухова Марина Ивановна

Понькино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
22.07.1963

Дочь: Сычугова Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Никитина Екатерина Илларионовна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
22.07.1963

Дочь: Сычугова Лариса Алексеевна

Мать ребёнка: Никитина Екатерина Илларионовна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Екатерина Илларионовна

Смерть
31.12.1996
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