Сычугов Алексей Нефодиевич
Место рождения
Дата рождения30.03.1938
Дата смерти31.12.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1938
Отец: Сычугов Нефодий
Мать: Обухова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
22.07.1963
Дочь: Сычугова Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Никитина Екатерина Илларионовна
Рождение ребёнка
22.07.1963
Дочь: Сычугова Лариса Алексеевна
Мать ребёнка: Никитина Екатерина Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.1996