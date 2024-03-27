Галлямов Абдулдиянъ R-M198 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галлямов Абдулдиянъ R-M198

Место рождения

д.Чембилей

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Мухаметюнисов Абдулгаллям

Мать: (Аббясова) Няфидя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Abdul Dejan) Шамсеруй

Мать ребёнка: Рабия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рабия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Галлямова) Магруй

Мать ребёнка: (Галлямова) Бибижан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Галлямова) Бибижан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Диянова Шамсеруй

Мать ребёнка: (Галлямова) Фатыма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Галлямова) Фатыма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Галлямова) Зулейха

Мать ребёнка: (Галлямова) Зыяда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галлямов Ширмуххамат

Мать ребёнка: (Галлямова) Зыяда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галлямов Айся

Мать ребёнка: (Галлямова) Зыяда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галлямов Муса

Мать ребёнка: (Галлямова) Зыяда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Галлямова) Зыяда

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Диянов Сейфульмулюк

Мать ребёнка: (Галлямова) Зыяда

Рождение ребёнка
1879

Сын: Диянов Невмятжан

Мать ребёнка: (Галлямова) Фатыма

Рождение ребёнка
1883

Сын: Abdul Dejan Hudaybirde R-M198

Мать ребёнка: Рабия

Рождение ребёнка
24.01.1888

Дочь: Samarhan, Nisametdin (Абдул Диан) Фатима

Мать ребёнка: Рабия

Рождение ребёнка
1894

Сын: Диянов Зубяир

Мать ребёнка: Рабия

Рождение ребёнка
1897

Сын: Диянов Исмаил R-M198

Мать ребёнка: Рабия

Рождение ребёнка
1898

Сын: Диянов Ибрагим

Мать ребёнка: (Галлямова) Фатыма

Рождение ребёнка
1904

Сын: Диянов Сафа

Мать ребёнка: Рабия

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Диянова) Магрифя

Мать ребёнка: (Галлямова) Фатыма

Смерть
Неизвестно

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