Галлямов Абдулдиянъ R-M198
Место рожденияд.Чембилей
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Отец: Мухаметюнисов Абдулгаллям
Мать: (Аббясова) Няфидя
Дочь: (Abdul Dejan) Шамсеруй
Мать ребёнка: Рабия
Жена: Рабия
Дочь: (Галлямова) Магруй
Мать ребёнка: (Галлямова) Бибижан
Жена: (Галлямова) Бибижан
Сын: Диянова Шамсеруй
Мать ребёнка: (Галлямова) Фатыма
Жена: (Галлямова) Фатыма
Дочь: (Галлямова) Зулейха
Мать ребёнка: (Галлямова) Зыяда
Сын: Галлямов Ширмуххамат
Мать ребёнка: (Галлямова) Зыяда
Сын: Галлямов Айся
Мать ребёнка: (Галлямова) Зыяда
Сын: Галлямов Муса
Мать ребёнка: (Галлямова) Зыяда
Жена: (Галлямова) Зыяда
Сын: Диянов Сейфульмулюк
Мать ребёнка: (Галлямова) Зыяда
Сын: Диянов Невмятжан
Мать ребёнка: (Галлямова) Фатыма
Сын: Abdul Dejan Hudaybirde R-M198
Мать ребёнка: Рабия
Дочь: Samarhan, Nisametdin (Абдул Диан) Фатима
Мать ребёнка: Рабия
Сын: Диянов Зубяир
Мать ребёнка: Рабия
Сын: Диянов Исмаил R-M198
Мать ребёнка: Рабия
Сын: Диянов Ибрагим
Мать ребёнка: (Галлямова) Фатыма
Сын: Диянов Сафа
Мать ребёнка: Рабия
Дочь: (Диянова) Магрифя
Мать ребёнка: (Галлямова) Фатыма