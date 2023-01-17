Воеводин Олег Серафимович
Место рождения
Дата рождения16.02.1952
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1952
Рождение ребёнка
10.11.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воеводина Наталия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воеводин Дмитрий Олегович
Мать ребёнка: Воеводина Наталия Владимировна