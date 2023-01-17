Воеводин Олег Серафимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воеводин Олег Серафимович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

16.02.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1952

Отец: Воеводин Серфим Федорович

Мать: Воеводина Любовь Степановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воеводина Наталия Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воеводина Наталия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воеводин Дмитрий Олегович

Мать ребёнка: Воеводина Наталия Владимировна

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