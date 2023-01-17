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Зимченко Иван Яковлевич

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
Неизвестно
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван Илекским РВК. Служил в звании рядового в 102 стрелковой дивизии. Попал в плен 14.07.1942 года (место – Донец), где находился до окончания войны. 8.05... Показать все
Смерть
Неизвестно
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