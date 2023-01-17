Зимченко Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван Илекским РВК. Служил в звании рядового в 102 стрелковой дивизии. Попал в плен 14.07.1942 года (место – Донец), где находился до окончания войны. 8.05... Показать все
Смерть
Неизвестно