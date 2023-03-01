Трускалов Лука Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трускал Григорий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1927
Дочь: Шалыгина Клавдия Лукьяновна
Мать ребёнка: Трускалова Ефимия
УССР, Днепропетровская область, Васильковский район, д. Григорьевка (Григоровка)
Рождение ребёнка
09.06.1931
Сын: Трускал Виктор Лукьянович
Мать ребёнка: Трускалова Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трускал Григорий Лукьянович
Мать ребёнка: Трускалова Ефимия
Смерть
Неизвестно