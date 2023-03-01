Трускалов Лука Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трускалов Лука Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трускал Григорий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1927

Дочь: Шалыгина Клавдия Лукьяновна

Мать ребёнка: Трускалова Ефимия

УССР, Днепропетровская область, Васильковский район, д. Григорьевка (Григоровка)
Рождение ребёнка
09.06.1931

Сын: Трускал Виктор Лукьянович

Мать ребёнка: Трускалова Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трускал Григорий Лукьянович

Мать ребёнка: Трускалова Ефимия

Смерть
Неизвестно
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