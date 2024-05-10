Путятин Владимир Степанович
Место рождения
Дата рождения23.07.1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1797 ст.
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14591 - Метрическая книга церквей Ржевского уезда за 1797 г., л. 332
Крещение
26.07.1797 ст.
Церковь Собора Пресвятой Богородицы, село Сытьково, Ржевский уезд, Тверская губерния, Российская империя
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14591 - Метрическая книга церквей Ржевского уезда за 1797 г., л. 332 | Сельца Шолахова ростмистра князь Стефана Васильева ... Показать все
Смерть
Неизвестно