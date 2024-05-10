Путятин Владимир Степанович 23.07.1797 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Путятин Владимир Степанович

Место рождения

Шолохово, Ржевский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

23.07.1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1797 ст.

Отец: Путятин Степан Васильевич

Мать: Путятина (Милюкова) Любовь Ивановна

Шолохово, Ржевский муниципальный район, Тверская область
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14591 - Метрическая книга церквей Ржевского уезда за 1797 г., л. 332
Крещение
26.07.1797 ст.
Церковь Собора Пресвятой Богородицы, село Сытьково, Ржевский уезд, Тверская губерния, Российская империя
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14591 - Метрическая книга церквей Ржевского уезда за 1797 г., л. 332 | Сельца Шолахова ростмистра князь Стефана Васильева ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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