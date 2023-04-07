Дарья Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Елизаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1692 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1711

Сын: Матвей Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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