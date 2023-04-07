Дарья Елизаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1711
Сын: Матвей Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Иванович
Смерть
Неизвестно