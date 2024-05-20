Поступинский Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поступинский Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Сын: Поступинский Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Поступинская Стефанида Павловна
Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1916
Сын: Поступинский Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Поступинская Стефанида Павловна
Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Поступина) Иулиания Григорьевна
Мать ребёнка: Поступинская Стефанида Павловна
Смерть
Неизвестно