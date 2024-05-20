Поступинский Григорий Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Поступинский Григорий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поступинский Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поступинская Стефанида Павловна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Поступинский Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Поступинская Стефанида Павловна

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1916

Сын: Поступинский Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Поступинская Стефанида Павловна

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Поступина) Иулиания Григорьевна

Мать ребёнка: Поступинская Стефанида Павловна

Смерть
Неизвестно

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