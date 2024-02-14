Федосова (Медведева) Анисия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Медведева) Анисия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.09.1910

Сын: Федосов Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Федосов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
27.01.1912

Дочь: (Федосова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Федосов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
10.02.1914

Сын: Федосов Дмитрий

Отец ребёнка: Федосов Василий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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