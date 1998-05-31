Ерошенков Геннадий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрошенков Геннадий Павлович

Ерошенков Геннадий Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.05.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1966

Дочь: Ерошенкова Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Ерошенкова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
19.10.1971

Сын: Ерошенков Дмитрий Генндьевич

Мать ребёнка: Ерошенкова Нина Васильевна

Смерть
31.05.1998
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close