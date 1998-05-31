Ерошенков Геннадий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.05.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1966
Дочь: Ерошенкова Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Ерошенкова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
19.10.1971
Сын: Ерошенков Дмитрий Генндьевич
Мать ребёнка: Ерошенкова Нина Васильевна
Смерть
31.05.1998