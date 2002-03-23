Рыдванский Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения18.11.1913 ст.
Дата смерти23.03.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1913 ст.
Рождение ребёнка
08.09.?
Сын: Р ю в
Мать ребёнка: Рыдванская (Истомина) Ольга Михайловна
Бракосочетание
Около 1937
Рождение ребёнка
29.04.1939
Сын: Рыдванский Владимир Викторович
Мать ребёнка: Рыдванская (Истомина) Ольга Михайловна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
23.03.2002