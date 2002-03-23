Рыдванский Виктор Иванович 18.11.1913 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыдванский Виктор Иванович

Место рождения

Малое Окунево, Мишкинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

18.11.1913 ст.

Дата смерти

23.03.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1913 ст.

Отец: Рыдванский ИВАН ОСИПОВИЧ Иосифович

Мать: Рыдванская (Коновалова) ФЁКЛА ВАСИЛЬЕВНА

Малое Окунево, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
08.09.?

Сын: Р ю в

Мать ребёнка: Рыдванская (Истомина) Ольга Михайловна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Около 1937

Жена: Рыдванская (Истомина) Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
29.04.1939

Сын: Рыдванский Владимир Викторович

Мать ребёнка: Рыдванская (Истомина) Ольга Михайловна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
23.03.2002
Пенза, город Пенза, Пензенская область

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