Грязнова Параскева Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрязнова Параскева Александрова

Грязнова Параскева Александрова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

08.11.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1874 ст.

Дочь: Анастасья Степановна

Отец ребёнка: Грязнов Степан Петрович

Рождение ребёнка
07.12.1874 ст.

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Грязнов Степан Петрович

Рождение ребёнка
18.01.1877 ст.

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Грязнов Степан Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грязнов Степан Петрович

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
08.11.1888 ст.
Причина смерти: От излишнего потребления вина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close