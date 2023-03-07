Грязнова Параскева Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти08.11.1888 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1874 ст.
Дочь: Анастасья Степановна
Отец ребёнка: Грязнов Степан Петрович
Рождение ребёнка
07.12.1874 ст.
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Грязнов Степан Петрович
Рождение ребёнка
18.01.1877 ст.
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Грязнов Степан Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
08.11.1888 ст.
Причина смерти: От излишнего потребления вина