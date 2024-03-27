Сюндюков Нигмадьян Юмагуллович
Место рожденияСело Каргалы, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения06.04.1894
Дата смерти30.10.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1894
Отец: Сюндюков Юмагул Галиевич
Мать: (Кутуева) Сружамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сюндюкова) Галия
Мать ребёнка: Сюндюкова (Ибрагимова) Юмабика Гиндалифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
Около 24.04.1937
Смерть
30.10.1973
Похороны
Неизвестно