Сюндюков Нигмадьян Юмагуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюндюков Нигмадьян Юмагуллович

Место рождения

Село Каргалы, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

06.04.1894

Дата смерти

30.10.1973

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

1865 г.р.

Жена

1891 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1894

Отец: Сюндюков Юмагул Галиевич

Мать: (Кутуева) Сружамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сюндюкова) Галия

Мать ребёнка: Сюндюкова (Ибрагимова) Юмабика Гиндалифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюндюкова (Ибрагимова) Юмабика Гиндалифовна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сюндюкова (Ибрагимова) Юмабика Гиндалифовна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сюндюкова (Ибрагимова) Юмабика Гиндалифовна

Рождение ребёнка
Около 24.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сюндюкова (Ибрагимова) Юмабика Гиндалифовна

Смерть
30.10.1973
Похороны
Неизвестно

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