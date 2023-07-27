Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
26.04.1898 ст.
Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Руднянский п.п. 26.04.1898 Шеровичи, Руднянской вол. крестьянин Емельян Алексеевич Шеровичи, Руднянской вол. крестьянка Евдокия Емельяновна по жениху Шеровичи, Руднянской вол. крестьянин Афанасий Яки... Показать все
Смерть
Неизвестно