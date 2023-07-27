Иван Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Матвеевич

Иван Матвеевич

Место рождения

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Поручитель
26.04.1898 ст.
Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Руднянский п.п. 26.04.1898 Шеровичи, Руднянской вол. крестьянин Емельян Алексеевич Шеровичи, Руднянской вол. крестьянка Евдокия Емельяновна по жениху Шеровичи, Руднянской вол. крестьянин Афанасий Яки... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.