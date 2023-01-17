Пономарева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мария Варфоломеевна
Отец ребёнка: Пономарев Варфоломей Андреевич
Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1823
Сын: Пономарев Илья Варфоломеевич
Отец ребёнка: Пономарев Варфоломей Андреевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Пономарев Яков Варфоломеевич
Отец ребёнка: Пономарев Варфоломей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно