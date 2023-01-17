Пономарева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мария Варфоломеевна

Отец ребёнка: Пономарев Варфоломей Андреевич

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Пономарев Илья Варфоломеевич

Отец ребёнка: Пономарев Варфоломей Андреевич

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Пономарев Яков Варфоломеевич

Отец ребёнка: Пономарев Варфоломей Андреевич

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Варфоломей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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