Лютов Фома Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лютов Фома Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лютова Александра Андреевна

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лютова Александра Андреевна

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лютова Александра Андреевна

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лютова Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лютова Александра Андреевна

Смерть
Неизвестно
Свирск, Свирское, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Свирск, Свирское, Иркутская область
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