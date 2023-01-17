Петропавловский Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1876 год - штабс-капитан 52-го пехотного Виленского полка.
Рождение ребёнка
21.12.1875 ст.
Дочь: Петропавловская Анна Васильевна
Мать ребёнка: Петропавловская Мария Алоизовна
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно