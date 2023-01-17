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Петропавловский Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1876 год - штабс-капитан 52-го пехотного Виленского полка.
Рождение ребёнка
21.12.1875 ст.

Дочь: Петропавловская Анна Васильевна

Мать ребёнка: Петропавловская Мария Алоизовна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петропавловская Мария Алоизовна

Смерть
Неизвестно
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