Лукерья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная 1817 год 29 лет стр 900
Рождение ребёнка
1816 ст.
Сын: Герасим Макаров
Отец ребёнка: Макар Потапов
Исповедная 1816 стр 850 1 год
Рождение ребёнка
28.09.1816 ст.
Дочь: Устина Макарова
Отец ребёнка: Макар Потапов
ФС МК сн 219 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN5-3CH?i=218&wc=Q866-F66%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C377302401&cc=1921824
Рождение ребёнка
1818 ст.
Дочь: Пелагея Макарова
Отец ребёнка: Макар Потапов
Исповедная 1822 стр 944 4 года
Рождение ребёнка
18.03.1819 ст.
Сын: Гавриил Макарович
Отец ребёнка: Макар Потапов
ФС МК сн 91 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXD-CYJ?i=90&wc=Q866-FCM%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C377368301&cc=1921824
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Анна Макарова
Отец ребёнка: Макар Потапов
Исповедная 1822 стр 944 1 год
Рождение ребёнка
11.12.1821 ст.
Дочь: Ульяна Макаровна
Отец ребёнка: Макар Потапов
ФС МК сн 110 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN1-1CH?i=109&wc=Q866-K38%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C378408501&cc=1921824
Смерть
Неизвестно