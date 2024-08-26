Лукерья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная 1817 год 29 лет стр 900
Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Герасим Макаров

Отец ребёнка: Макар Потапов

Исповедная 1816 стр 850 1 год
Рождение ребёнка
28.09.1816 ст.

Дочь: Устина Макарова

Отец ребёнка: Макар Потапов

Пашино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
ФС МК сн 219 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN5-3CH?i=218&wc=Q866-F66%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C377302401&cc=1921824
Рождение ребёнка
1818 ст.

Дочь: Пелагея Макарова

Отец ребёнка: Макар Потапов

Исповедная 1822 стр 944 4 года
Рождение ребёнка
18.03.1819 ст.

Сын: Гавриил Макарович

Отец ребёнка: Макар Потапов

Пашино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
ФС МК сн 91 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXD-CYJ?i=90&wc=Q866-FCM%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C377368301&cc=1921824
Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Анна Макарова

Отец ребёнка: Макар Потапов

Исповедная 1822 стр 944 1 год
Рождение ребёнка
11.12.1821 ст.

Дочь: Ульяна Макаровна

Отец ребёнка: Макар Потапов

Пашино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
ФС МК сн 110 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN1-1CH?i=109&wc=Q866-K38%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C378408501&cc=1921824
Смерть
Неизвестно

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