Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пивень Эммануил Соломонович

Мать: Пивень Зинаида Петровна(Пинхас)

Смерть
Неизвестно
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