(Иванова) Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Павел Иванович
Мать: Иванова Ираида
Рождение ребёнка
07.10.1949
Дочь: Галина Павловна
Отец ребёнка: Фокин Павел
Бекетовская
Рождение ребёнка
17.06.1960
Дочь: Пестерева Евгения Павловна
Отец ребёнка: Фокин Павел
Рождение ребёнка
24.03.1970
Отец ребёнка: Фокин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фокин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Павловна
Отец ребёнка: Фокин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыбина Наталья Павловна
Отец ребёнка: Фокин Павел