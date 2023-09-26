(Иванова) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Павел Иванович

Мать: Иванова Ираида

Рождение ребёнка
07.10.1949

Дочь: Галина Павловна

Отец ребёнка: Фокин Павел

Бекетовская
Рождение ребёнка
17.06.1960

Дочь: Пестерева Евгения Павловна

Отец ребёнка: Фокин Павел

Рождение ребёнка
24.03.1970

Сын: Фокин Валерий Павлович

Отец ребёнка: Фокин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фокин Виктор Павлович

Отец ребёнка: Фокин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Павловна

Отец ребёнка: Фокин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыбина Наталья Павловна

Отец ребёнка: Фокин Павел

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