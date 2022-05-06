Великанова (Алексеева) Ефросиния Матвеевна
Место рожденияХутор Кашулин, Раздорская-на-Медведице, Усть - Медведицкого округа, Войска Донского
Дата рождения14.07.1915
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1915
Хутор Кашулин, Раздорская-на-Медведице, Усть - Медведицкого округа, Войска Донского
Рождение ребёнка
1935
Сын: Великанов Андрей Иванович
Отец ребёнка: Великанов Иван Акимович
Хутор Зеленовский, Раковский район, Сталинградская область
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Великанов Иван Акимович
Хутор Зеленовский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
20.07.1939
Дочь: Попова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Великанов Иван Акимович
Фролово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987