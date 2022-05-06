Великанова (Алексеева) Ефросиния Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великанова (Алексеева) Ефросиния Матвеевна

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Место рождения

Хутор Кашулин, Раздорская-на-Медведице, Усть - Медведицкого округа, Войска Донского

Дата рождения

14.07.1915

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1915

Отец: Алексеев Матвей Алексеевич

Мать: Алексеева Ольга Андреевна

Хутор Кашулин, Раздорская-на-Медведице, Усть - Медведицкого округа, Войска Донского
Рождение ребёнка
1935

Сын: Великанов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Великанов Иван Акимович

Хутор Зеленовский, Раковский район, Сталинградская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Великанов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Великанов Иван Акимович

Хутор Зеленовский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
20.07.1939

Дочь: Попова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Великанов Иван Акимович

Фролово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Великанов Иван Акимович

Смерть
1987
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