Бражникова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бражников Юрий Александрович
Отец ребёнка: Бражников Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бражников Леонид Александрович
Отец ребёнка: Бражников Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сукулакская Галина Александровна
Отец ребёнка: Бражников Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Александровна
Отец ребёнка: Бражников Александр Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно