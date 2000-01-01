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Афонасьева Людмила Леонидовна
Афонасьева Людмила Леонидовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.07.1965
Пол
Женский
Отец
Афонасьев Леонид Константинович
Мать
Горохова Афонасьева Валентина
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1965
Отец:
Афонасьев Леонид Константинович
Мать:
Горохова Афонасьева Валентина
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