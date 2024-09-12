(Badirova) Gulsara
Место рожденияНе указано
Дата рождения1963
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Karimov Davlat
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Karimov Davlat
Рождение ребёнка
1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Karimov Davlat
Смерть
Неизвестно