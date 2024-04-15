Дубровина Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровина Любовь Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дубровин Алексей

Мать: Полыгалова Мария Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубровин Петр Петрович

Отец ребёнка: Дубровин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубровин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Дубровин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубровина Елена Петровна

Отец ребёнка: Дубровин Петр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубровин Петр Яковлевич

Смерть
2020

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