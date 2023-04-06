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Пушкарева Марфа Романова

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Место рождения

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

После 1823

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Пушкарев Филат (Филипп) Анкудинов

Отец ребёнка: Пушкарев Анкудин Сергеев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.08.1796 ст.

Сын: Пушкарев Иван Анкудинов

Отец ребёнка: Пушкарев Анкудин Сергеев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Анкудин Сергеев

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1823
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