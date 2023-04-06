Пушкарева Марфа Романова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиПосле 1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Пушкарев Филат (Филипп) Анкудинов
Отец ребёнка: Пушкарев Анкудин Сергеев
Рождение ребёнка
29.08.1796 ст.
Отец ребёнка: Пушкарев Анкудин Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1823