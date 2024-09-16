Бабкина (Лыскова) Втора Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина (Лыскова) Втора Васильева

Место рождения

Бадзимошур

Дата рождения

08.09.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1862

Отец: Лысков Василий Герасимов

Мать: Лыскова (Чукавина) Анастасия Игнатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабкин Стефан Федотович

Рождение ребёнка
23.01.1883

Дочь: Решетникова (Бабкина) Мария Стефанова

Отец ребёнка: Бабкин Стефан Федотович

Зуринский приход, починок Рябово
Рождение ребёнка
С 1884 по 1885

Сын: Бабкин Филипп Стефанов

Отец ребёнка: Бабкин Стефан Федотович

починок Рябовский
Рождение ребёнка
С 1887 по 1888

Дочь: Бабкина Федосья Стефанов

Отец ребёнка: Бабкин Стефан Федотович

починок Рябовский
Рождение ребёнка
С 1891 по 1892

Сын: Бабкин Осип Стефанов

Отец ребёнка: Бабкин Стефан Федотович

Рождение ребёнка
С 1892 по 1893

Сын: Бабкин Козьма Стефанов

Отец ребёнка: Бабкин Стефан Федотович

починок Рябовский
Рождение ребёнка
С 1895 по 1896

Сын: Бабкин Иван Стефанов

Отец ребёнка: Бабкин Стефан Федотович

починок Рябовский
Смерть
Неизвестно

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