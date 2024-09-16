Бабкина (Лыскова) Втора Васильева
Место рожденияБадзимошур
Дата рождения08.09.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1862
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1883
Дочь: Решетникова (Бабкина) Мария Стефанова
Отец ребёнка: Бабкин Стефан Федотович
Зуринский приход, починок Рябово
Рождение ребёнка
С 1884 по 1885
Отец ребёнка: Бабкин Стефан Федотович
починок Рябовский
Рождение ребёнка
С 1887 по 1888
Дочь: Бабкина Федосья Стефанов
Отец ребёнка: Бабкин Стефан Федотович
починок Рябовский
Рождение ребёнка
С 1891 по 1892
Сын: Бабкин Осип Стефанов
Отец ребёнка: Бабкин Стефан Федотович
Рождение ребёнка
С 1892 по 1893
Отец ребёнка: Бабкин Стефан Федотович
починок Рябовский
Рождение ребёнка
С 1895 по 1896
Сын: Бабкин Иван Стефанов
Отец ребёнка: Бабкин Стефан Федотович
починок Рябовский
Смерть
Неизвестно