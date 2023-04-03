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Матрона Федорова
Матрона Федорова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1725
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Федор Григорьев
Мать
Евдокия
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец:
Федор Григорьев
Мать:
Евдокия
Смерть
Неизвестно
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