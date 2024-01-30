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Яковлев Виктор Николаевич

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Место рождения

Люберцы, Люберцы, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Люберцы, Люберцы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова (Кириенко) Елена Вячеславовна

Люберцы, Люберцы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова (Кириенко) Елена Вячеславовна

Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Кирилл Викторович

Мать ребёнка: Яковлева Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Елена

Могилев, Могилёвская область
Развод
Неизвестно

Жена: Яковлева Елена

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Оксана Викторовна

Мать ребёнка: Яковлева Елена

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