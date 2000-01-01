Калужников Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужников Кузьма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Отец

1787 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Калужинов Клим Саввич

Мать: Калужинова Матрена Матвеевна

Смерть
1817
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