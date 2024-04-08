Плетнев Михаил Юрьевич
Место рождения
Дата рождения22.04.1970
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1970
Рождение ребёнка
03.07.1992
Сын: Плетнев Виталий Михайлович
Мать ребёнка: Плетнева (Толмачева) Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
28.01.2001
Дочь: Уланова (Плетнёва) Ангелина Михайловна
Мать ребёнка: Плетнева (Толмачева) Людмила Николаевна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область