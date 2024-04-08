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Плетнев Михаил Юрьевич

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Место рождения

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

22.04.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1970

Отец: Плетнев Юрий Прокофиевич

Мать: Андреева Людмила Дмитриевна

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
03.07.1992

Сын: Плетнев Виталий Михайлович

Мать ребёнка: Плетнева (Толмачева) Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
28.01.2001

Дочь: Уланова (Плетнёва) Ангелина Михайловна

Мать ребёнка: Плетнева (Толмачева) Людмила Николаевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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