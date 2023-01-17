Парамонова (Барскова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонова (Барскова) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1924

Дата смерти

16.07.1988

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1924

Отец: Барсков Константин

Мать: Барскова Мария

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парамонов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парамонов Иван Григорьевич

Россия
Смерть
16.07.1988
Похороны
Неизвестно
Меркутино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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