Парамонова (Барскова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1924
Дата смерти16.07.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1924
Отец: Барсков Константин
Мать: Барскова Мария
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Парамонов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Парамонов Иван Григорьевич
Россия
Смерть
16.07.1988
Похороны
Неизвестно
Меркутино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область