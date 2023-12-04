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Харций Антон Ильич

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Место рождения

деревня Троицк, Никольская волость, Старобельский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

22.01.1908

Дата смерти

Около 1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Троицк, Никольская волость, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Место жительства
1928
Новомосковское, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Около 1930

Жена: Харций Александра Феодотовна

Подовинное, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Один ребёнок на 1948-ой год.
Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Харций Григори Антонович

Мать ребёнка: Харций Александра Феодотовна

Подовинное, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Около 1974
Подовинное, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
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