Харций Антон Ильич
Место рождениядеревня Троицк, Никольская волость, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Дата рождения22.01.1908
Дата смертиОколо 1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1908
деревня Троицк, Никольская волость, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Место жительства
1928
Новомосковское, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Около 1930
Один ребёнок на 1948-ой год.
Рождение ребёнка
Около 1931
Мать ребёнка: Харций Александра Феодотовна
Смерть
Около 1974