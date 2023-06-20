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Georgiy (Egor)
Georgiy (Egor)
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.01.1871
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Wladimir
1835 г.р.
Мать
Feodosia Mikhailova
1835 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1871
Отец:
Wladimir
Мать:
Feodosia Mikhailova
Смерть
Неизвестно
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