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Лазарев Анфим Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Лазарев Сергей Федорович

Мать: Нинила Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Никитична

Рождение ребёнка
1852

Сын: Степан Анфимович

Мать ребёнка: Дарья Никитична

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Фалдей Анфимович

Мать ребёнка: Дарья Никитична

Рождение ребёнка
1859

Сын: Александр Анфимович

Мать ребёнка: Дарья Никитична

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Василий Анфимович

Мать ребёнка: Дарья Никитична

Рождение ребёнка
С 1862 по 1867

Сын: Лазарев Алексей Анфимович

Мать ребёнка: Дарья Никитична

Смерть
Неизвестно

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