Лазарев Анфим Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Лазарев Сергей Федорович
Мать: Нинила Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Никитична
Рождение ребёнка
1852
Сын: Степан Анфимович
Мать ребёнка: Дарья Никитична
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Фалдей Анфимович
Мать ребёнка: Дарья Никитична
Рождение ребёнка
1859
Сын: Александр Анфимович
Мать ребёнка: Дарья Никитична
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Василий Анфимович
Мать ребёнка: Дарья Никитична
Рождение ребёнка
С 1862 по 1867
Сын: Лазарев Алексей Анфимович
Мать ребёнка: Дарья Никитична
Смерть
Неизвестно