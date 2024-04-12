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Суров Павел Макаров

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1845

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1776 г.р.

Мать

1781 г.р.

Жена

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Около 1835 г.р.
Вычислено 1843 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Суров Макарий Дмитриев

Мать: Василиса (Васса) Филиппова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Петр Павлов

Мать ребёнка: Федосья Спиридонова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Сын: Никифор Павлов

Мать ребёнка: Федосья Спиридонова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Павлов

Мать ребёнка: Федосья Спиридонова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Спиридонова

Упоминание
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д.1473 (1844) Исповедная ведомость | Исповедные ведомости Рузского уезда (села Лужки) 1844 ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1845
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