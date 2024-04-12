Суров Павел Макаров
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Суров Макарий Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Петр Павлов
Мать ребёнка: Федосья Спиридонова
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Сын: Никифор Павлов
Мать ребёнка: Федосья Спиридонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Павлов
Мать ребёнка: Федосья Спиридонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Спиридонова
Упоминание
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д.1473 (1844) Исповедная ведомость | Исповедные ведомости Рузского уезда (села Лужки) 1844 ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1845