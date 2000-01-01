Мочалин Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: Мочалин Александр
Мать: Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мочалин Сергей? Сергеевич
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кира Сергеевна
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олеся Сергеевна
Мать ребёнка: Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила