Мочалин Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мочалин Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Мочалин Александр

Мать: Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мочалин Сергей? Сергеевич

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мочалин Юра Сергеевич

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кира Сергеевна

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мочалин Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олеся Сергеевна

Мать ребёнка: Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеевна

Мать ребёнка: Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила

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