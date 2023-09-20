Смирнов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1988
Дочь: Смахтина (Смирнова) Алена Владимировна
Мать ребёнка: Смирнова (Контаурова) Анна Валентиновна
Рождение ребёнка
19.12.1989
Дочь: Смирнова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Смирнова (Контаурова) Анна Валентиновна
Смерть
Неизвестно