Смирнов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Контаурова) Анна Валентиновна

Рождение ребёнка
14.03.1988

Дочь: Смахтина (Смирнова) Алена Владимировна

Мать ребёнка: Смирнова (Контаурова) Анна Валентиновна

Рождение ребёнка
19.12.1989

Дочь: Смирнова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Смирнова (Контаурова) Анна Валентиновна

Смерть
Неизвестно

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