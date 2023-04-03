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(Барышникова) Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1810

Муж: Савин Прокофий

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Оной Станицы козак Прокопий Савин отставного Харунжего Ивана Барышникова с дочерью девицею Матреною, оба первым браком со учинением обысков и присяги обвенчаны Священником Иоанном Лампадчиковым диакон... Показать все
Рождение ребёнка
1813

Сын: Савин Василий

Отец ребёнка: Савин Прокофий

Рождение ребёнка
24.05.1823

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Савин Прокофий

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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