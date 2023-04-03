(Барышникова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1810
Муж: Савин Прокофий
Оной Станицы козак Прокопий Савин отставного Харунжего Ивана Барышникова с дочерью девицею Матреною, оба первым браком со учинением обысков и присяги обвенчаны Священником Иоанном Лампадчиковым диакон... Показать все
Рождение ребёнка
1813
Сын: Савин Василий
Отец ребёнка: Савин Прокофий
Рождение ребёнка
24.05.1823
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Савин Прокофий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно