Донской Лаврентий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донской Лаврентий Дмитриевич

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Место рождения

Ушилово, Алешковская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

1857

Дата смерти

05.12.1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушилово, Алешковская волость, Чухломский уезд
Место жительства
С 1857
Ушилово, Алешковская волость, Чухломский уезд
Место жительства
С 1872 по 1880
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1882
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1883
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1888
г. Милан, Италия
Место жительства
С 1904 по 1906
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Смерть
05.12.1917
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1917
Москва, город федерального значения Москва
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