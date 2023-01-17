Донской Лаврентий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти05.12.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1857
Место жительства
С 1872 по 1880
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1882
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1883
Место жительства
С 1888
г. Милан, Италия
Место жительства
С 1904 по 1906
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Смерть
05.12.1917
Место жительства
По 1917