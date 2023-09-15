Рябинина (Плотникова) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябинина (Плотникова) Ольга Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябинина Роза Тимуровна

Отец ребёнка: Рябинин Тимур Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябинина Ирина Тимуровна

Отец ребёнка: Рябинин Тимур Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябинина Вера Тимуровна

Отец ребёнка: Рябинин Тимур Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябинин Мирон Тимурович

Отец ребёнка: Рябинин Тимур Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябинин Тимур Викторович

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