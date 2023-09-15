Рябинина (Плотникова) Ольга Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябинина Роза Тимуровна
Отец ребёнка: Рябинин Тимур Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябинина Ирина Тимуровна
Отец ребёнка: Рябинин Тимур Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябинина Вера Тимуровна
Отец ребёнка: Рябинин Тимур Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рябинин Тимур Викторович
Бракосочетание
Неизвестно