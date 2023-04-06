Завражин Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения09.07.1897
Дата смерти16.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1897
Крещение
10.07.1897
крестные: Емельян Тимофеевич Завражин и Мария Тимофеевна Нечаева
Рождение ребёнка
29.06.1921
Мать ребёнка: Завражина Варвара
Рождение ребёнка
23.02.1931
Дочь: Волкова Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Завражина Варвара
Военная служба
29.01.1940
Хоботово, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завражин Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Завражина Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завражин Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Завражина Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завражин Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: Завражина Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Завражина Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Завражина Варвара
Образование
Неизвестно
2 класса школы
Военная служба
Неизвестно
285 сд
минометчик, рядовой | 285 сд
Смерть
16.05.1942
часть 1017 сп, красноармеец, убит
Похороны
20.05.1942
Дубовик, Тигодская волость, Новоладожский уезд
Ленинградская обл., Киришский р-н, д. Дубовик, восточнее