Завражин Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завражин Тимофей Иванович

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

09.07.1897

Дата смерти

16.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1897

Отец: Завражин Иван Григорьевич

Мать: Завражина Пелагея Казминична

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
10.07.1897
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
крестные: Емельян Тимофеевич Завражин и Мария Тимофеевна Нечаева
Рождение ребёнка
29.06.1921

Сын: Завражин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Завражина Варвара

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.02.1931

Дочь: Волкова Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Завражина Варвара

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
29.01.1940
Хоботово, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завражин Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Завражина Варвара

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завражин Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Завражина Варвара

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завражин Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: Завражина Варвара

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Завражина Варвара

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завражина Варвара

Образование
Неизвестно
2 класса школы
Военная служба
Неизвестно
285 сд
минометчик, рядовой | 285 сд
Смерть
16.05.1942
часть 1017 сп, красноармеец, убит
Похороны
20.05.1942
Дубовик, Тигодская волость, Новоладожский уезд
Ленинградская обл., Киришский р-н, д. Дубовик, восточнее
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